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Andradas se destaca entre cidades premiadas pelo Sebrae por ações de inovação e empreendedorismo

Postado em 13 horas atrás
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O Sebrae premiou as prefeituras mineiras que se destacaram na inovação e o empreendedorismo no estado. Andradas, Congonhas, Couto de Magalhães de Minas, Divinópolis, Ipatinga, Monte Belo, Pirapora e Senador Modestino Gonçalves foram os grandes vencedores em categorias distintas.

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