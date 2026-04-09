Andradas se destaca entre cidades premiadas pelo Sebrae por ações de inovação e empreendedorismo

Andradas se destaca entre cidades premiadas pelo Sebrae por ações de inovação e empreendedorismo

O Sebrae premiou as prefeituras mineiras que se destacaram na inovação e o empreendedorismo no estado. Andradas, Congonhas, Couto de Magalhães de Minas, Divinópolis, Ipatinga, Monte Belo, Pirapora e Senador Modestino Gonçalves foram os grandes vencedores em categorias distintas.