Trabalhador de 25 anos morre após sofrer descarga elétrica em poste durante serviço

Trabalhador de 25 anos morre após sofrer descarga elétrica em poste durante serviço

Bombeiro fala sobre o acidente envolvendo a rede elétrica que causou a morte de homem de 25 anos, natural da cidade de Conceição do Rio Verde/MG.