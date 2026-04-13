Casa geral Asilo recebe a visita do deputado Emidinho Madeira.
geral Notícias

Asilo recebe a visita do deputado Emidinho Madeira.

Postado em 1 dia atrás
5 segunda leitura

Asilo recebe a visita do deputado Emidinho Madeira.

Veja também

Governador de MG Mateus Simões fala sobre temas de interesse dos andradenses

Em entrevista para a ANTV o governador de Minas Gerais Mateus Simões falou sobre Rodovia d…