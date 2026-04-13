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Encontro promove diálogo sobre inclusão e neurodiversidade no mês de conscientização do autismo

Postado em 1 dia atrás
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Um encontro realizado na noite desta quarta-feira, 8 de abril, foi marcada por um diálogo sobre inclusão, neurodiversidade e práticas que contribuam para uma sociedade mais acolhedora. A iniciativa organizada pela Secretaria Municipal de Educação foi comemorativa ao mês de conscientização sobre o autismo.

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