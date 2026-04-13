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Influenciadores ganham espaço e destaque nas redes sociais

Postado em 1 dia atrás
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O avanço dos influencers é um dos fenômenos mais marcantes da comunicação nos últimos anos. Com o crescimento das redes sociais como Instagram, TikTok e YouTube, pessoas comuns passaram a conquistar grandes audiências. Quem é de Andradas já deve ter visto na internet os vídeos do Antonio Custódio, mais conhecido como Toninho.

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