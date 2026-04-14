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Animais de criador de Andradas ganham prêmios em concurso de muares em Goiás

Postado em 10 horas atrás
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Criação de muares em Andradas se destaca em competições nacionais. O criador Guilherme Gonçalves conquistou premiações em três exemplares no estado do Goiás.

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