Animais de criador de Andradas ganham prêmios em concurso de muares em Goiás

Animais de criador de Andradas ganham prêmios em concurso de muares em Goiás

Criação de muares em Andradas se destaca em competições nacionais. O criador Guilherme Gonçalves conquistou premiações em três exemplares no estado do Goiás.