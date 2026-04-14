Governador de MG Mateus Simões fala sobre temas de interesse dos andradenses

Governador de MG Mateus Simões fala sobre temas de interesse dos andradenses

Em entrevista para a ANTV o governador de Minas Gerais Mateus Simões falou sobre Rodovia do Contorno, mineração de terras raras, vitivinicultura, segurança pública, entre outros temas de interesse dos andradenses.