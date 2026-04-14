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Governador de MG Mateus Simões fala sobre temas de interesse dos andradenses

Postado em 10 horas atrás
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Em entrevista para a ANTV o governador de Minas Gerais Mateus Simões falou sobre Rodovia do Contorno, mineração de terras raras, vitivinicultura, segurança pública, entre outros temas de interesse dos andradenses.

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