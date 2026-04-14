Casa Notícias Governador de Minas participa da inauguração de quadra e Complexo Esportivo
Notícias

Governador de Minas participa da inauguração de quadra e Complexo Esportivo

Postado em 10 horas atrás
13 segunda leitura

Inauguração de duas obras no bairro do horto. A quadra Paulo Dechichi e Complexo Esportivo Rita Aparecida Carvalho Giaretta.

Veja também

Governador de MG Mateus Simões fala sobre temas de interesse dos andradenses

Em entrevista para a ANTV o governador de Minas Gerais Mateus Simões falou sobre Rodovia d…