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Desafio Interescolar valoriza o protagonismo da juventude no café

Postado em 3 dias atrás
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Em comemoração ao Dia do Café, 14 de abril, a importância do empreendedorismo jovem. Estudantes de escolas públicas e particulares participam de desafio focado no preparo da bebida ideal.

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