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Representantes do grupo da Gramínea relatam suas vivências durante a encenação da Paixão de Cristo

Postado em 3 dias atrás
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Representantes do grupo de teatro do Distrito da Gramínea relatam suas vivências durante a encenação da paixão e morte de Jesus e também a tradicional apresentação do boi laranja realizados na sexta-feira santa, dia 03 de abril.

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