Representantes do grupo da Gramínea relatam suas vivências durante a encenação da Paixão de Cristo

Representantes do grupo da Gramínea relatam suas vivências durante a encenação da Paixão de Cristo

Representantes do grupo de teatro do Distrito da Gramínea relatam suas vivências durante a encenação da paixão e morte de Jesus e também a tradicional apresentação do boi laranja realizados na sexta-feira santa, dia 03 de abril.