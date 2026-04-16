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AACA anuncia suspensão de cursos por motivos administrativos e financeiros

Postado em 2 dias atrás
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A Associação Amigos da Cultura de Andradas anunciou a suspensão de onze cursos que são oferecidos gratuitamente para a população. A decisão foi tomada por motivos administrativos e financeiros. Equipe da Secretaria Municipal de Cultura também falam sobre essa questão.

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