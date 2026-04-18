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Encontro de Homens é realizado na Igreja Adventista de E.S do Pinhal

Postado em 4 dias atrás
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Fortalecer a espiritualidade, a comunhão e o papel do homem no lar. Esses são os objetivos do encontro de homens que acontece na Igreja Adventista do Sétimo Dia de Espírito Santo do Pinhal.

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