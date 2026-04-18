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Encontro reúne moradores do bairro Leandro Previato

Postado em 4 dias atrás
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Moradores e ex moradores do bairro Leandro Previato participam do quinto encontro para reviver as lembranças do passado. Momentos de muita confraternização e saudade.

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