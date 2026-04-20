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Deputado estadual Dr. Maurício fala sobre recursos que vieram para Andradas e outras ações na região

Postado em 2 dias atrás
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Deputado estadual Dr. Maurício fala sobre recursos que vieram para Andradas e outras ações na região

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