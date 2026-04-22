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Começou a Copa Sabadão de Futebol Amador

Postado em 3 horas atrás
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Começou em Andradas mais uma edição da Copa Sabadão de Futebol Amador. Os jogos aconteceram nos Campos Dallas e Atlético.

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