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Emater realiza campanha de arrecadação de embalagens vazias de agrotóxico

Postado em 3 horas atrás
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A Emater realizou uma campanha de arrecadação de embalagens vazias de agrotóxicos em Andradas na sexta-feira, dia 17 de abril. O objetivo foi promover o descarte correto desses materiais e contribuir para a preservação do meio ambiente.

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