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Massagista de Andradas atua em jogo da Seleção Brasileira Máster no México

Postado em 3 dias atrás
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Um encontro de craques para celebrar o futebol. Esse foi o clima da partida festiva entre Lendas de México e Brasil realizada no dia 19 de abril na cidade do México. Entre os membros da equipe estava o andradense Paulo Vicente, que em um primeiro momento seria roupeiro, mas assumiu o papel importante de massagista de grandes ídolos.

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