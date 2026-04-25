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Lar da Criança Andradense realiza a tradicional feijoada no Dia das Mães

Postado em 2 dias atrás
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Lar da Criança Andradense realiza a tradicional feijoada no Dia das Mães.

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