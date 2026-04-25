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Minas Gerais devolve cerca de 5 mil animais silvestres por ano à natureza

Postado em 2 dias atrás
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Minas Gerais devolve cerca de 5 mil animais silvestres por ano à natureza com atendimento especializado

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