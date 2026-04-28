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Programa Jovem Aprendiz abre caminhos para quem já olha para o futuro

Postado em 2 dias atrás
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Um dos maiores desafios da juventude é entrar para o mercado de trabalho. E para garantir desde cedo maiores oportunidades é preciso ter foco. Em Andradas o programa jovem aprendiz abre caminhos para quem já olha para o futuro.

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