Acidente é registrado na MG 455 entre Andradas e Santo Antonio do Jardim

Sargento Nathan da equipe do Corpo de Bombeiros fala com a equipe de jornalismo da ANTV sobre o acidente que aconteceu no início da tarde desta terça-feira(28) na rodovia MG 455, entre Andradas e Santo Antonio do Jardim, próximo ao posto de combustíveis.
-
TV Atende – Médica Dermatologista Gisele Vasconcelos fala sobre melasmaMédica Dermatologista Gisele Vasconcelos fala sobre melasma, condição crônica da pele cara…
-
TV Atende – Treinamento sobre riscos com rede elétrica será realizado em AndradasNo dia 7 de maio será realizado em Andradas um treinamento voltado à segurança no trabalho…
-
Polícia Civil conclui investigação e descarta morte violenta de idosa encontrada em cafezalA Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que concluiu a investigação relativa à mort…
-
Andradas vai receber em junho a série original do canal History e FJ Produções: Aberto para ComprasAndradas vai receber em junho a série original do canal History e FJ Produções: Aberto par…
-
Dia Internacional da dança é comemorado no Teatro Municipal com um espetáculo repleto de atrações.Dia Internacional da dança é comemorado no Teatro Municipal com um espetáculo repleto de a…
-
Programa Jovem Aprendiz abre caminhos para quem já olha para o futuroUm dos maiores desafios da juventude é entrar para o mercado de trabalho. E para garantir …
Veja também
TV Atende – Médica Dermatologista Gisele Vasconcelos fala sobre melasma
Médica Dermatologista Gisele Vasconcelos fala sobre melasma, condição crônica da pele cara…