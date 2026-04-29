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Acidente é registrado na MG 455 entre Andradas e Santo Antonio do Jardim

Postado em 17 horas atrás
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Sargento Nathan da equipe do Corpo de Bombeiros fala com a equipe de jornalismo da ANTV sobre o acidente que aconteceu no início da tarde desta terça-feira(28) na rodovia MG 455, entre Andradas e Santo Antonio do Jardim, próximo ao posto de combustíveis.

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