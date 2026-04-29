Andradas vai receber em junho a série original do canal History e FJ Produções: Aberto para Compras

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Andradas vai receber em junho a série original do canal History e FJ Produções: Aberto para Compras. Quem tiver alguma relíquia pode negociar com os compradores durante as gravações. Saiba como participar.