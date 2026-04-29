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Polícia Civil conclui investigação e descarta morte violenta de idosa encontrada em cafezal

Postado em 17 horas atrás
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A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que concluiu a investigação relativa à morte de uma mulher de 74 anos, cujo corpo foi localizado em um cafezal no município de Campestre, no dia 21 de abril, após três dias de buscas. De acordo com os levantamentos realizados, não foram constatados indícios de morte violenta.

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