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TV Atende – Médica Dermatologista Gisele Vasconcelos fala sobre melasma

Postado em 17 horas atrás
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Médica Dermatologista Gisele Vasconcelos fala sobre melasma, condição crônica da pele caracterizada por manchas castanhas, principalmente no rosto.

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