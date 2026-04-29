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TV Atende – Treinamento sobre riscos com rede elétrica será realizado em Andradas

Postado em 17 horas atrás
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No dia 7 de maio será realizado em Andradas um treinamento voltado à segurança no trabalho em altura, com foco nos riscos envolvendo a rede elétrica e na prevenção de acidentes.

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