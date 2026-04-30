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Torneio Regional de Duplas de Tênis acontece em Andradas

Postado em 2 dias atrás
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Andradas vai sediar, entre os dias primeiro e dois de maio, o Torneio Regional de Duplas de Tênis. Os jogos acontecem a partir das oito horas da manhã, no Complexo Esportivo Professora Maria Alice Lobo Rangel, localizado no Jardim Europa. A entrada é gratuita.

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