Casa Notícias TV Atende – Novas leis que ampliam a proteção e garantem mais direitos às mulheres em todo o país
Notícias

TV Atende – Novas leis que ampliam a proteção e garantem mais direitos às mulheres em todo o país

Postado em 2 dias atrás
25 segunda leitura

Seção TV Atende recebe a advogada e presidente da OAB Mulher em Andradas, Fabiane Pizzano, para falar sobre as novas leis que ampliam a proteção e garantem mais direitos às mulheres em todo o país.

Veja também

Período é de acompanhamento das lavouras de café antes da colheita

Período é de acompanhamento das lavouras de café antes da colheita …