TV Atende – Novas leis que ampliam a proteção e garantem mais direitos às mulheres em todo o país

TV Atende – Novas leis que ampliam a proteção e garantem mais direitos às mulheres em todo o país

Seção TV Atende recebe a advogada e presidente da OAB Mulher em Andradas, Fabiane Pizzano, para falar sobre as novas leis que ampliam a proteção e garantem mais direitos às mulheres em todo o país.