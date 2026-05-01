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Copa Sabadão movimenta o futebol amador em Andradas com 16 equipes

Postado em 19 horas atrás
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Copa Sabadão movimenta o futebol amador em Andradas com 16 equipes

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