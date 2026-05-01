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Vereadores rejeitam proposta de estacionamento e carga e descarga de veículos grande porte

Postado em 19 horas atrás
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Vereadores rejeitam proposta de estacionamento e carga e descarga de veículos grande porte

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