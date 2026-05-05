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Andradas Café Festival trouxe atrações simultâneas que reuniram grande público

Postado em 19 horas atrás
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Durante três dias, a cafeicultura se manteve em destaque durante o evento que ganha cada vez mais visibilidade. O Andradas Café Festival teve uma programação simultânea de feira, palestras, concursos e muita degustação de grãos de qualidade.

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