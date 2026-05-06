Andradas vai ser sede do Primeiro Campeonato Brasileiro de Hike and Fly

Andradas vai ser sede do Primeiro Campeonato Brasileiro de Hike and Fly

Andradas vai ser sede do Primeiro Campeonato Brasileiro de Hike and Fly, modalidade esportiva que combina trilha, corrida de montanha com voo de parapente. Será realizada entre os dias 16 a 20 de setembro no Pico do Gavião.