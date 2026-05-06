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Andradas vai ser sede do Primeiro Campeonato Brasileiro de Hike and Fly

Postado em 2 dias atrás
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Andradas vai ser sede do Primeiro Campeonato Brasileiro de Hike and Fly, modalidade esportiva que combina trilha, corrida de montanha com voo de parapente. Será realizada entre os dias 16 a 20 de setembro no Pico do Gavião.

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