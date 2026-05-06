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Barracão da Igreja da Sóvis é reformado com apoio do grupo Terço dos Homens

Postado em 2 dias atrás
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Barracão da Igreja da Sóvis é reformado com apoio do grupo Terço dos Homens

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