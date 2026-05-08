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Copa Internacional possibilita jogos com equipes do Uruguai

Postado em 6 dias atrás
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Vem aí mais uma edição da Copa Internacional, evento esportivo que oferece intercâmbio cultural entre os atletas locais e uruguaios, da categoria 13 anos.

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