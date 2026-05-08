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Fiscais da Vigilância Sanitária orientam estabelecimento sobre produtos suspeitos de contaminação

Postado em 6 dias atrás
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Fiscais da Vigilancia Sanitária de Andradas visitam estabelecimentos comerciais para orientações sobre o recolhimento de produtos da marca Ypê.

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