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Açai do Aryel revela sabor diferenciado e uma história de empreendedorismo

Postado em 4 dias atrás
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Na semana do Dia das Mães conheça uma história bem especial que envolve empreendedorismo. A família investiu na produção de um açaí diferenciado, mas o segredo é o trabalho em conjunto e muita dedicação.

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