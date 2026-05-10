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Escola do Legistativo realiza trabalhos com estudantes

Postado em 4 dias atrás
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A Câmara Municipal desenvolve diversas atividades com os estudantes. E neste mês de maio foi lançado o Programa Legislativo Mirim, que envolve alunos do quinto ano. Saiba mais sobre esta e outras ações da Escola do Legislativo na seção Tv Atende.

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