Escola do Legistativo realiza trabalhos com estudantes

A Câmara Municipal desenvolve diversas atividades com os estudantes. E neste mês de maio foi lançado o Programa Legislativo Mirim, que envolve alunos do quinto ano. Saiba mais sobre esta e outras ações da Escola do Legislativo na seção Tv Atende.
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