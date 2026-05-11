Professora aposentada Márcia Torres tem verdadeiro testemunho de fé

Uma história bem especial em comemoração ao Dia das Mães. A entrevista com a professora aposentada Márcia Torres, que além da trajetória com a educação tem um verdadeiro testemunho de fé.
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