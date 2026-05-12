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Estreia do Brasil na Copa terá evento especial organizado pela Elite do Chopp Andradas.

Postado em 2 dias atrás
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Estreia do Brasil na Copa do Mundo será transmitida em um evento especial organizado pela Elite do Chopp Andradas. Além do telão de led, os torcedores terão comida e bebida inclusos no pacote.

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