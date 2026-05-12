Estreia do Brasil na Copa terá evento especial organizado pela Elite do Chopp Andradas.

Estreia do Brasil na Copa terá evento especial organizado pela Elite do Chopp Andradas.

Estreia do Brasil na Copa do Mundo será transmitida em um evento especial organizado pela Elite do Chopp Andradas. Além do telão de led, os torcedores terão comida e bebida inclusos no pacote.