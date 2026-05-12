Casa Notícias Loja Maçônica Fraternidade Andradense e Capítulo Demolay fazem homenagem as mães
Notícias

Loja Maçônica Fraternidade Andradense e Capítulo Demolay fazem homenagem as mães

Postado em 2 dias atrás
21 segunda leitura

Loja Maçônica Fraternidade Andradense se une a Ordem Demolay Capítulo Cavaleiros da Mantiqueira da Loja Maçônica Estrela da Caridade para fazer a sessão de homenagem às mães.

Veja também

Pilotos do Sul de Minas participam da 1ª Etapa Campeonato Mineiro de Parapente em Brumadinho

Aconteceu entre os dias 30 de abril e primeiro de maio a 1ª Etapa Campeonato Mineiro de Pa…