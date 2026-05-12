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Médico Dr. Bernardo Fernandes traz orientações sobre a tuberculose

Postado em 2 dias atrás
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Prevenção contra a tuberculose. Médico Dr. Bernardo Fernandes traz orientações importantes sobre essa doença tão perigosa.

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