Aconteceu entre os dias 30 de abril e primeiro de maio a 1ª Etapa Campeonato Mineiro de Parapente em Brumadinho. A agenda de eventos está bem intensa esse ano, incluindo o Pico do Gavião e outros pontos de Minas Gerais.
Casa Notícias Pilotos do Sul de Minas participam da 1ª Etapa Campeonato Mineiro de Parapente em Brumadinho
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