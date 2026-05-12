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Pilotos do Sul de Minas participam da 1ª Etapa Campeonato Mineiro de Parapente em Brumadinho

Postado em 2 dias atrás
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Aconteceu entre os dias 30 de abril e primeiro de maio a 1ª Etapa Campeonato Mineiro de Parapente em Brumadinho. A agenda de eventos está bem intensa esse ano, incluindo o Pico do Gavião e outros pontos de Minas Gerais.

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