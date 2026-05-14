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Faleceu na tarde dessa terça-feira, 12, Mauro César de Carvalho,pessoa muito querida e respeitada.

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Faleceu na tarde dessa terça-feira, 12, Mauro César de Carvalho,pessoa muito querida e respeitada em Andradas

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