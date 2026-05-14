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Rompimento de cabo em poste e deixa bairros sem energia em Andradas

Postado em 1 dia atrás
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Na tarde dessa terça-feira dia 12 por volta das 16h30 aconteceu um incidente na Avenida Marginal no Jardim Giareta, um cabo de um poste se rompeu . Os moradores ficaram assustados com o fogo provocado pelo fato e diversas localidades de Andradas ficaram sem o fornecimento de energia por algumas horas.

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