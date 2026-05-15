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Cemig conclui operação de manutenção preventiva no bairro Tira Fogo

Postado em 9 horas atrás
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Cemig conclui operação de manutenção preventiva de elevada complexidade técnica e logística no bairro Tira Fogo

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