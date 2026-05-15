Casa Notícias Inscrições para o concurso da Rainha e Princesas da Festa do Vinho termina nesta sexta-feira,15/05
Notícias

Inscrições para o concurso da Rainha e Princesas da Festa do Vinho termina nesta sexta-feira,15/05

Postado em 9 horas atrás
10 segunda leitura

Inscrições para o concurso da Rainha e Princesas da Festa do Vinho termina nesta sexta-feira,15/05

Veja também

TV Atende – Oito equipes representam Andradas na etapa microrregional dos Jogos Escolares.

TV Atende – Oito equipes representam Andradas na etapa microrregional dos Jogos Esco…