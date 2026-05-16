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Carreata com imagem de Santa Rita abre novena com presença do padre Tiago Vilela em Andradas

Postado em 11 horas atrás
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Na noite desta quarta-feira, dia 13 de maio, aconteceu a carreta com a imagem de Santa Rita, que saiu da Comunidade Sagrada Família na Vila Euclides para a Matriz no Bairro Leandro Previato. O primeiro dia da novena teve a presença de um rosto conhecido dos andradenses, o padre Tiago Vilela.

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