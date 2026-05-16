Casa Notícias Culto Teens reúne oração, comunhão, amizade e diversão em Ibitiura de Minas
Notícias

Culto Teens reúne oração, comunhão, amizade e diversão em Ibitiura de Minas

Postado em 11 horas atrás
20 segunda leitura

Oração, comunhão, amizade e diversão. Esses elementos da vida cristã em comunidade fazem parte do Culto Teens realizado pela Igreja do Evangelho Quadrangular de Ibitiura de Minas.

Veja também

Fanfarras escolares voltam a ser realidade em Andradas

A Associação Amigos da Cultura em parceria com a rede municipal de ensino desenvolve um pr…