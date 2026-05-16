Culto Teens reúne oração, comunhão, amizade e diversão em Ibitiura de Minas

Oração, comunhão, amizade e diversão. Esses elementos da vida cristã em comunidade fazem parte do Culto Teens realizado pela Igreja do Evangelho Quadrangular de Ibitiura de Minas.
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