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Fanfarras escolares voltam a ser realidade em Andradas

Postado em 11 horas atrás
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A Associação Amigos da Cultura em parceria com a rede municipal de ensino desenvolve um projeto de fanfarras nas escolas. Muitos alunos já estão aprendendo a tocar os instrumentos musicais e em breve estarão prontos para as apresentações. A iniciativa também tem o apoio do clube Guardiões da Mantiqueira da Igreja Adventista.

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