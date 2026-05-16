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Projeto Semeando Qualidade abre inscrições

Postado em 11 horas atrás
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Preparar os produtores para novos mercados e concursos promovendo o desenvolvimento e reconhecimento para o café andradense , esse é o objetivo do projeto Semeando Qualidade que está com inscrições abertas até o dia 20 de maio. Veja como participar.

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