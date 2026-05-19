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Advogado da Câmara comenta decisão do TJMG sobre limite de emendas impositivas em Andradas

Postado em 1 hora atrás
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Advogado que representa a Câmara Municipal de Andradas fala sobre a decisão do Tribunal de Justiça de Minas, em caráter liminar, de fixar em 1,55% da receita o limite para emendas parlamentares impositivas no município.

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