Advogado da Câmara comenta decisão do TJMG sobre limite de emendas impositivas em Andradas

Advogado da Câmara comenta decisão do TJMG sobre limite de emendas impositivas em Andradas

Advogado que representa a Câmara Municipal de Andradas fala sobre a decisão do Tribunal de Justiça de Minas, em caráter liminar, de fixar em 1,55% da receita o limite para emendas parlamentares impositivas no município.